Cami avlusunda iftar geleneği 9 yıldır devam ediyor

Isparta'da hayırsever bir iş adamı ve imam hatip tarafından 9 yıl önce başlatılan cami avlusunda iftar geleneği, bu yıl da devam ettiriliyor. Organizasyona öncülük eden isimlerden hayırsever iş adamı Mehmet İpekçi, “İftarımızdan günlük ortalama 700 ila bin kişi yararlanıyor. Burada her kesimden insanı bir araya getirme fırsatı buluyoruz. Gönderilen fitre, zekat, Ramazan paketi, kıyafet ve ayakkabı gibi yardımları da ihtiyaç sahiplerine teslim ediyoruz, çok mutluyuz” dedi.

Kentte hiçbir kurum ve kuruluşa bağlı kalmadan, hayırseverlerin karınca kararınca destek verdiği organizasyonda yoksul, yolda kalan, genç, yaşlı ve öğrencilerin aralarında bulunduğu yaklaşık bin kişiye iftar veriliyor. Isparta'daki en eski camilerden olan, Kanuni Sultan Süleyman döneminde 1561 yılında Firdevs Paşa tarafından yaptırılan Firdevs Bey Camii (Mimar Sinan Camii) avlusunda Ramazan boyunca her akşam iftar veriliyor.

9 yıl önce başlatılan iftar faaliyetinin öncülerinden iş adamı Mehmet İpekçi, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu. İpekçi, “Isparta'da yaklaşık 9 yıl önce İmam Hatip Osman Akçil Hocamız ile beraber Mimar Sinan Cami avlusunda başlattığımız geleneksel iftarımızın 9.'su bu yıl yine devam ediyor. İftarımızdan günlük ortalama 700 ila bin kişi yararlanıyor” dedi.

İsteyen istediği kadar yardım yapabiliyor

Verilen iftarın kaynağını, hayırsever iş adamları ve sivil toplum kuruluşlarından topladıkları gelirlerle tanzim ettiklerini dile getiren İpekçi, “Bir kişiyi 10 liradan hesap ederek, hayırseverlerimiz 1 - 10 - 100 veya bin kişiye kadar, kaç kişiye iftar vermek istiyorlarsa bize başvuruyorlar, biz de bunun öncülüğünü yapıyoruz” diye konuştu.

Her kesimi bir araya getiren iftarda herkese uygun mesaj var

İftarda her kesimi bir araya getirebildiklerine dikkat çeken iş adamı Mehmet İpekçi, “Çok mutluyuz, 3 - 5 çocuklu aileler var, gerçekten ihtiyaç sahibi insanlar var. Kısacası ‘Benim karnım aç' diyen herkes, imkanı olanlar veya olmayanlar, ‘Ramazan Çadırı'nda iftar yapmak istiyorum' diyen herkes buraya geliyor. Az önce bir teyzemiz ile karşılaştım, ‘Ben evimde iftar açacaktım ama yemeğim yoktu, baktım ki yemek tanzim edilmiş buraya geldim, ben de yemek istiyorum' deyince, biz de çok mutlu olduk. Burada biz her kesimden insanı bir araya getirme fırsatı buluyoruz. Biz, herkesi buraya bekliyoruz. Tüm kardeşlerimiz, iş adamlarımız da ailelerini buraya getirsinler, onlar da varlık yokluk nedir burada görsünler, çocuklarımıza ve ailelerimize de gösterelim" diye konuştu.

İpekçi şunları söyledi:

“9 yıldan bu yana bir ayda yaklaşık 30 bin kişi burada yemek yiyor. Ramazan'ın son 10 gününde teheccüt namazları kılıyor, Kur'an-ı Kerim'i hatmediyoruz. Yemeklerden sonra çay ikramlarımız oluyor, burada bize gönderilen fitre ve zekatları ihtiyaç sahiplerine teslim ediyoruz. İş adamlarımızın, iş kadınlarımızın bizlere gönderdiği yardımlar, ramazan paketleri, kıyafet ve ayakkabı gibi malzemeleri de dağıtıyoruz. Isparta ve diğer illerden de yardım edenler var. Tüm Isparta halkımızı buraya bekliyoruz inşallah.”