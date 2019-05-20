Cami kasasından yardım paralarını çalan zanlı tutuklandı

Isparta'da belli aralıklarla inşaat halinde yapımı devam eden camideki çelik kasadan yardım paralarını çaldığı öne sürülen zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Zanlının yaklaşık bin 500-2 bin lira civarında yardım parasını çaldığı ortaya çıktı.

Isparta'da toplanan yardımlar ve katkılarla yapımı devam eden ve bir bölümünde ibadet yapılan Hz. Ali Camii'nde Ramazan ayında yaşanan yardım kasası hırsızlığı görevli imam hatip ve cemaati bezdirdi. Son olarak cemaatten bir hayırsever, Cami Yaptırma Derneğine giderek, cami içerisindeki ibadet yapılan bölümde bulunan çelik yardım kasasına toplu bir destekte bulunduğunu belirtti. Bunun üzerine kasayı açarak kontrol eden dernek yönetimi, paranın yerinde olmadığını fark etti. Olay sonrasında kasaya bir miktar da toplu para atan cemaat ve dernek yöneticileri, camiye gizli kamera yerleştirdi. Konulan paranın yeniden çalınmasıyla birlikte, bu kez imam hatip, cemaat ve dernek yöneticileri namazlardan sonra değişimli olarak nöbet tutmaya başladı.

Yaklaşık bir hafta boyunca devam eden kasa nöbetinde, en son geçen Cuma günü, imam hatip ve müezzinin mukabele okuduktan sonra 5 dakikalığına dışarı çıkmasıyla şüphelinin yeniden camiye geldiği tespit edildi. Kısa süreliğine camiden dışarı giden imam hatip ve müezzin, geri geldiklerinde namaz kılarmış gibi yapan 59 yaşındaki M.A. isimli şahsı kıskıvrak yakalayarak, polise teslim etti.

Polisin, güvenlik kamerası incelemeleri sonrasında gözaltına aldığı M.A.'nın yaklaşık bin 500-2 bin lira tutarındaki yardım parasını çaldığı ortaya çıktı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edildiği ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı öğrenildi.