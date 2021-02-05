İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Cami tadilatını yapan işçi yüksekten düşerek yaralandı

Isparta’da Sav beldesinde bir işçi, cami tadilatı sırasında yüksekten düşerek yaralandı.

Isparta'da Sav beldesinde bir işçi, cami tadilatı sırasında yüksekten düşerek yaralandı.


Olay, sabah saat 09.00 sıralarında Sav beldesi Çayyolu Caddesinde meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan Çayboyu Camii'nin tadilat işlerini yapan işçilerden Ali C., dengesini kaybederek beton zemine düştü. İhbar üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalesini yaptıktan sonra Ali C.'yi ambulansla Isparta Şehir Hastanesi'ne götürdü. Ali C.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Öte yandan olay yeri inceleme ekipleri, Ali C.'nin düştüğü yerde detaylı bir inceleme yaptı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.