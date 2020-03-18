Çanakkale Zaferinin 105. yılı dolayısıyla Isparta'da tören düzenlendi

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 105'inci yıl dönümü dolayısıyla Isparta'da Garnizon Şehitliğinde tören düzenlendi. Tören İçişleri Bakanlığı genelgesi gereği sadece protokolün katılımıyla sade bir şekilde gerçekleştirildi.

Törene Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Tamer Altay, Isparta Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Isparta Başkanı Musa İrez ve gaziler katıldı.

Törende ilk olarak çelenk sunumu gerçekleştirildi. Çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu. Bu sırada askerler tarafından 3 kez saygı atışı yapıldı. Daha sonra şehitler için dua edildi. Tören protokol mensuplarının şehit kabirlerine karanfil bırakmasıyla sona erdi.