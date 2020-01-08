Çatıdan düşen kar kütlesi, park halindeki aracı kullanılamaz hale getirdi

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde önceki günlerde etkili olan kar yağışı sonrasında çatıda biriken kar kütlesi park halinde bir aracın üstüne düşerken araçta maddi hasar oluştu.

Olay, gece saatlerinde Eğirdir Seydim Mahallesi'ndeki Mehmet Yiğitbaşı Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, ilçede geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışı sonrasında bir binanın çatısında biriken kar kütlesi, park halindeki otomobilin üzerine düştü. Otomobilin tavanının çöktüğü olayda, arka cam ve bagaj kısımları hasar görürken, biriken kar kültesi ise aracın içine doldu.