Çetince köyünde 1,5 yılda 6'ıncı muhtar göreve başladı, köylüler bu duruma şaştı kaldı

Isparta'nın Yalvaç ilçesine bağlı Çetince köyünde 1,5 yılda farklı nedenlerden dolayı 6'ıncı muhtar göreve başladı. Kaymakamlık tarafından görevlendirilen Abdurrahman Yarmalı, “Bu görevi beklemiyordum” derken, köy halkının birçoğu yeni muhtarı tanımadıklarını söyledi.

Isparta'nın Yalvaç ilçesine bağlı Çetince köyünde 31 Mart 2019'da yapılan seçimlerde göre getirilen Yahya Yürekli, bir ay sonra istifa etti. Köyde 2 Haziran'da yeniden yapılan muhtarlık seçiminde Mehmet Ali Er seçildi ancak itiraz sonucu Er'in sabıkası olduğu gerekçesiyle muhtarlığı düşürüldü. Er'in muhtarlığının düşürülmesinin ardından muhtarlık görevi aynı seçimde ikinci çıkan Selahattin Adıgüzel'e verildi. Bu karara Adıgüzel'in seçimden en az 6 ay önce seçim bölgesinde ikamet etme şartını taşımadığı gerekçesiyle itiraz edildi. İtiraz sonucunda Adıgüzel de görevden alınarak, muhtarlık yarışından üçüncü çıkan Ayşe Adıdüzel'e görev verildi.

Dördüncü muhtar cinayete kurban gitti

Ayşe Adıgüzel, 15 Ağustos 2019 tarihinde bir çiftçi barıştırmaya çalışırken, cinayete kurban gitti. Muhtarlık görevine getirildikten 3 ay sonra Ramazan Duyan'ın dini nikahlı eşi Asiye Aydoğmuş ve kayınpederi Orhan Aydoğmuş arasındaki tartışmayı ayırmak isteyen Ayşe Adıgüzel, kurşunlanarak öldürüldü.

“İnşaattan düştüm görevimi yapamayacağım”

Ayşe Adıgüzel'den sonra Çetince muhtarlığı için 2019 yılı Eylül ayında Mehmet Ali Almacı görevlendirildi. Almacı, sağlık sorunlarını gerekçe göstererek, görevinden istifa etti. Mehmet Ali Almacı, inşatta gezerken düştüğünü ve belini kırdığını ifade ederek, “Belki ayağa uzun süre kalkamayacağım, ondan dolayı görevimi yapamayacağım” dedi.

6'ıncı muhtar göreve başladı

Almacı'nın istifasının ardından köyde 6'ıncı muhtarlık görevi kaymakamlık kararıyla ikinci aza Abdurrahman Yarmalı'ya verildi. Seçimlere kadar göreve devam edeceğini belirten Abdurrahman Yarmalı, “Kaymakamlığımız bana muhtarlık görevini verdi. Bu görevi beklemiyordum çünkü muhtarımız vardı ve iyi çalışıyordu. Köyümüzdeki muhtarlık görevinde bazı talihsizlikler oldu. Bayan muhtarımız kazaya kurban gitti. Talihsizlik ondan başladı. İlk muhtarımız istifa etti gitti. Daha sonraki muhtarımız cezadan dolayı düşürüldü. Bu duruma şansızlık diyelim” dedi.

“İçme suyu ve barajımızı yaptırmak istiyoruz”

Köydeki muhtar değişimlerinin hizmeti aksattığına değinen Yarmalı, “Görev sürem boyunca içme suyunu yaptırmaya çalışacağız. Ayrıca barajımızı yaptırmak istiyoruz. Büyüklerimizden bu konuda destek istiyoruz. Seracılığımızı da geliştirmeye çalışacağız” diye konuştu.

“Şimdi muhtarlık görevini kime verdiler bilmiyorum”

Köy sakinlerinden İsmail Ünal, köyde yaşanan muhtar değişimlerine şaşırdıklarını söyledi. Ünal, “Seçimlerde birisi seçildi daha sonra istifa etti. Daha sonra 1-2 kişi daha geldi, gitti. Bir kadına verdiler o da 2-3 ay sonra bir olayda vefat etti. Onun ardından Mehmet Almacı'ya verdiler. O da geçen gün inşaattan düşmüş herhalde. Şimdi muhtarlık görevini kime verdiler bilmiyorum. Daha önce böyle bir durum yaşanmadı. Seçilen adam sonuna kadar duruyordu. Bu yaşıma kadar böyle bir şeye rastlamadım. Bu duruma şaşırdık. Rezillik paçadan akıyor köyde, hiçbir şey olmuyor” dedi.

“Hakikaten şaşıracak bir şey oldu”

Fadime Sertdemir, istifa eden Mehmet Ali Almacı'nın görevini iyi yaptığını belirterek, inşaattan düşmesini talihsizlik olarak değerlendirdi. Sertdemir, “Hepsi için talihsizlik oldu. Hayatımızda böyle bir şey görmemiştik, köyünden şansından mıdır denk geldi. Allah hayırlısını versin. Hakikaten şaşıracak bir şey oldu bu” dedi.

“Bu olaya biz de şaşırdık”

Emine Coşkun da hayatı boyunca böyle bir durumla karşılaşmadığını söyledi. Coşkun, “Muhtarımızın biri öldü, önceki de düşmüş. Bu olaya biz de şaşırdık. Yeni muhtar da köylümüz. Bir şeyler yaparsa ondan biliriz” diye konuştu.

“Yeni muhtarın kim olduğunu bilmiyorum”

Nebi Tokmakçı ise yeni muhtarın kim olduğunu bilmediğini ifade ederek, “Sanırım o da geçici bir şey. O da iş yapmaz” dedi.