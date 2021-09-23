İhlas Haber Ajansı

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Ceviz ağacından düşen adam hayatını kaybetti

Isparta’nın Sütçüler ilçesinde ceviz ağacından düşen 71 yaşındaki Mustafa Gençay, hayatını kaybetti.

Isparta'nın Sütçüler ilçesinde ceviz ağacından düşen 71 yaşındaki Mustafa Gençay, hayatını kaybetti.


Olay, dün öğle sıralarında Sütçüler ilçesine bağlı Kuzca köyünde meydana geldi. Ceviz silkmek için ağaca çıkan Mustafa Gençay, bir anda dengesini kaybederek yere düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Sütçüler Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Gençay, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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