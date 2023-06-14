Çevreye duyarlı gençler 1.400 kilogram atık pil ile kampanyaya destek verdi

Bu yıl 24 okulun katıldığı kampanyada bin 400 kilogram atık pil toplandı.

Isparta Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü geçen yıllarda olduğu gibi 2022-2023 eğitim-öğretim yılı başlangıcında da şehirdeki okullarda atık pil toplama kampanyası başlattı. 24 okulun katıldığı kampanya sona erdi. Okullarda biriken atık piller Isparta Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ekiplerince okullardan alındı. Bu sezonda da bin 400 kilogram atık pil biriktirerek, müdürlüğe teslim eden okul yönetimi ve öğrenciler bir kez daha çevreye duyarlı olduklarını gösterdi.

Bu eğitim öğretim döneminde atık pil toplamada en çok başarı gösteren 3 okula şişme oyun parkı, 3 okula robotik kodlama eğitim seti ile tüm okullara top seti hediye ediliyor.

Yine pandemi sürecinde de atık pil kampanyasına katılan 34 okul 2 eğitim-öğretim döneminde 3 bin 200 kilogram atık pil toplama başarısını göstermişti. Geçen eğitim öğretim döneminde ise kampanyaya katılan okullardan 3'üne bocce sahası yapımı ile bocce seti, ayrıca 6 okula robotik kodlama eğitim seti verilirken 26 okula da içerisinde futbol, voleybol ve basketboldan oluşan top setleri hediye edilmişti.

Kampanya 2023 - 2024 eğitim öğretim yılı için de planlanırken, vatandaşlar da toplamış oldukları atık pilleri 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi, Belediye Mobil Atık Getirme Merkezlerine ve tüm muhtarlıklara teslim edebilirler.