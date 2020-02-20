CHP'de Yalıcı dönemi resmen başladı

Geçtiğimiz hafta sonu yapıyan seçimler sonunda Yalım Halıcı'nın, 109 oy ile CHP'nin yeni il başkanı olmasının ardından parti merkezinde devir teslim töreni yapıldı. Eski Başkan Kürkçü, görevi yeni başkan Yalım Halıcı'ya görevi devretti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 37'nci Isparta İl Kongresi Süleyman Demirel Kongre Merkezinde gerçekleştirildi. Seçimler sonunda Yalım Halıcı, 109 oy ile CHP'nin yeni il başkanı olmasının ardından Parti merkezinde devir teslim töreni yapıldı. Eski Başkan Ahmet Kürkçü, görevi yeni başkan Yalım Halıcı'ya görevi devretti. Eski İl Başkan Kürkçü, Yeni Başkan Halıcı ve ekibine başarılar diledi. Partililerin yoğun katılım gösterdiği devir teslim töreninde Yalıcı, tebrikleri kabul etti.

Yalım Halıcının Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu: Ahmet Atakan Çekinkaya, Beyza Tekedar, Feray Selek, Ferhat Özdemir, Emine Özkök, Gökhan Koçer, Güldalı Yıldız, Halis Bingöl, Hüseyin Güllü, Kadir Yerli, Leyla Güler Kütük, Mehmet Kızıl, Merve Kahraman, Mustafa Ermağan, Mustafa Özata, Nurşen Tayyar, Onur Demirel, Ramazan Demiralay, Şakir Çetin, Tansel Dilaver.