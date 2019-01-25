Çöplükte kulakları kesik çok sayıda ölü köpek bulundu

Isparta'da Şarkikarağaç ilçesinden sonra Yenişarbademli ilçesinde belediyeye ait çöp depolama alanında kulakları ve küpeleri kesilmiş onlarca ölü köpek bulundu. Çoğunun silahla vurulduğu tespit edilen ve temizlik araçlarıyla çöp depolama alanına bırakıldığı belirlenen köpeklerden numune alınarak, inceleme yapılacağı belirtildi.

Kış döneminde çöplük alanlara sokak hayvanları için yiyecek bırakan ISHAYKO Derneği üyeleri, ölü köpekleri görünce durumu Tarım ve Orman Müdürlüğüne haber verdi. ISHAYKO yetkililerinin sorumluların bulunması adına adli makamlara suç duyusunda bulunulduğu öğrenildi.

ISHAYKO'dan "Yine vahşet, bu kez küpeli köpekler" paylaşımı

Bölgede incelemelerde bulunan Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin hayvanların nasıl ve neden öldüklerinin belirlenmesi için numune alarak laboratuvara gönderdiği belirtilirken, ISHAYKO Derneği'nin sosyal medya hesaplarından, "Yine vahşet, bu kez küpeli köpekler" başlığı altında görüntüler paylaşıldı. Paylaşımda, "Isparta Yenişarbademli ilçesinde yavru, yetişkin demeden onlarca küpeli can vahşice öldürülmüş ve çöplüğe atılmış. Ölen köpeklerin küpesinin kesilmiş olması ve yeni kısırlaştırılmış olması bu hayvanların barınağı olan bir yerden atıldığının göstergesi. Bu hayvanların kimler tarafından öldürüldüğünün bulunması, konunun araştırılması ve cezasız kalmaması için Isparta Valimiz Ömer Seymenoğlu'nu göreve davet ediyoruz" denildi.

"Bazılarının küpesini bırakın, kulağı da kesilmiş"

Bölgeye giderek incelemelerde bulunan ISHAYKO Derneği Başkanı Aynur Gül Asem, cep telefonu ile çekilen video görüntülerinde başka bir ilçede yine toplu bir katliam yapılmış olabileceğini söyledi.

Konuyla ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulunan Asem, "Yenişarbademli Belediyesinin çöplüğü de diğer çöplüklerden farksız. Burada ölü yavrular var. Maalesef burada kulağında küpe bulunan köpeklerin küpeleri kesilmiş ve buraya atılmış. Henüz olaylar çok taze. Çoğu ateşli silahla vurulmuş. Bu hayvanlar burada katledilmiş ve buraya atılmış. Bazılarının küpesini bırakın, kulağı da kesilmiş. Buradaki hiçbir hayvanın hastalıktan böyle olma şansı yok, hepsi de besili, hiçbir hastalık belirtisi yok. İlçelerdeki çöplüklere gittiğimizde hep aynı manzarayla karşılaşıyoruz. Aynı araçla 2-3 hayvanın boşaltıldığını görüyoruz ama daha altında ne olduğunu da bilmiyoruz. Hepsi yeni öldürülmüş köpekler var. Yine Yenişarbademli'de de onlarca vahşice katledilmiş can, maalesef çok üzgünüz. Dernek olarak bunu yapanların araştırılması; hayvana, insan sağlığına, doğaya zarar vermekten haklarında işlem yapılması için şikayette bulunduk. Bu vahşeti yapanların cezasız kalmaması için konunun takipçisi olacağız" dedi.