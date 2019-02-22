Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elma tanzimi müjdesi hayata geçiriliyor

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Isparta mitinginde elma tanzimi açıklamasının ardından harekete geçti. Isparta'da depolarda bekleyen 400 bin ton elmanın, üreticiden kilosu 1 lira 80 kuruş ile 2 lira 10 kuruş arasında alınacağı ve ülke genelinde tüketiciye uygun fiyatla satılacağı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Isparta'da verdiği elma tanzimi talimatı sonrası harekete geçildi. Elmalar, İstanbul ve Ankara'daki tanzim satış noktalarında satılmak üzere üreticiden kilosu 1 lira 80 kuruş ile 2 lira 10 kuruş arasında kaliteye göre satın alınacak. TBMM Plan Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç, gerekli anlaşmanın sağlandığını ve elma alımlarının kısa süre içinde başlayacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Isparta ziyaretinde elmaya ihracat teşviki verilmesi talebinin de iletildiği, konunun Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a ulaştırıldığı öğrenildi.