Cumhuriyetin 96.yılında anlamlı temel atma töreni

Isparta Belediyesi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 96. yıldönümünde anlamlı bir tesisin temel atma törenini gerçekleştirecek. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in, seçim döneminde dile getirdiği ve göreve seçilmesinin ardından ilk alınan meclis kararlarından birisi olan şehit yakınları ve gaziler ile ailelerinin kullanabileceği hizmet binasının temeli 29 Ekim 2019 Salı günü saat 14.00'da düzenlenecek törenle atılacak. Tesisin açılışının, 19 Eylül Gaziler Günü'ne yetiştirilmesi amaçlanıyor.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, tesisin Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Isparta Şubesi Başkanlığı ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Isparta Şubesi Başkanlığınca ortak kullanılacağını söyledi.

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, 19 Eylül Gaziler Gününde Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneğindeki konuşmasında müjdeyi vermişti. Başkan Başdeğirmen, Fatih Mahallesi 4578.Sokak üzerinde yer alacak olan hizmet binasının temel atma törenine tüm vatandaşları davet etti.

“Vatanımızın bütünlüğü, bayrağımız ve ezanımız için bugüne kadar şehit olan, gazi olduktan sonra vefat eden tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle anıyorum, geride kalanlara da Allah'tan hayırlı uzun ömürler diliyorum” ifadesinde bulunan Başkan Başdeğirmen, “Göreve geldiğimiz andan itibaren şehitlerimizin yakınları ve gazilerimiz için bir şeyler yapmak için çalıştık” dedi.

Başkan Başdeğirmen, göreve geldikten sonra şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınları için bir yaşam alanı, hizmet alanı oluşturma noktasında bir çalışma yaptıklarını ve bununla ilgili de temel atma aşamasına geldiklerini belirtti.

Fatih Mahallesinde belirlenen alanda projenin inşasına başlanacağını duyuran Başkan Başdeğirmen, “Bu yerden her iki derneğimiz istifade edecek. Derneklerimiz için uygun çok güzel bir mimari hazırladık” dedi.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği ile Isparta Muharip Gaziler Derneğinin ortaklaşa kullanabilecekleri, 348.07 metrekarenin üzerinde, 510 metrekare inşaat alanı bulunan, bodrum+2 kattan oluşacak yaşam ve hizmet alanı Fatih Mahallesinde yer alacak.

Yine Dernekler için ayrılan parselin yanındaki 362.44 metrekarelik parselde açık alan olarak kullanılmak üzere tahsil edildi. Yapılacak olan binanın 19 Eylül 2020 Gaziler Gününde törenle açılması planlanıyor.