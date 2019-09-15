Çünür'de yarım asırdır devam eden aşure geleneği

Isparta'nın Çünür Mahallesi'nde yarım asırdır devam eden aşure geleneği bu yıl da devam ettirilerek, birlik ve beraberlik mesajı verildi.

Çünür Mahallesi'nde 45 yıldan bu yana Çünür Alevi Dedesi İbrahim Özdemir öncülüğünde, mahalle muhtarlığı, ihtiyar heyeti ve mahalle sakinlerinin de katkılarıyla düzenlenen yemekte, katılımcılara Isparta usulü yemek ve aşure ikramında bulunuldu.

Yaklaşık 4 bin kişilik organize edilen geleneksel yemeğe AK Parti Isparta Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, kamu kurum ve kuruluşu temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Özdemir: “Aşurede olduğu gibi insanları bir araya topluyor, tatlılık sağlıyoruz, biz de bundan ayrı ayrı lezzet alıyoruz”

12 çeşit ürünle harmanlanarak yapılan aşure yemeğinin tadının birlik ve beraberliği temsil ettiğine vurgu yaparak, düzenlenen yemeğin anlam ve önemini özetleyen Çünür Alevi Dedesi İbrahim Özdemir, “Yaptığımız bu aşureye 12 çeşit ürün katılıyor. Aynen aşurede olduğu gibi biz de bu yemek vasıtasıyla insanları bir araya topluyoruz, tatlılık oluyor. Biz de bunlardan ayrı ayrı lezzet alıyoruz. Birlik ve beraberlik ortamı sağlanıyor. Bu yemeğin sevabını, Bedir'den Kerbela'ya, Kerbela'dan Çanakkale'ye, Çanakkale'den günümüze kadar can veren tüm şehitlerimizin ruhuna ithaf ediyoruz” dedi.

Derebek: “Ömrümüz yettiğince bu gelenek ve aşure günümüzü sürdüreceğiz”

Çünür Mahallesi Muhtarı Hasan Derebek ise, “Mahallemizde yıllardır devam eden gelenek, bu ezan dinmedikçe, bayrak inmedikçe, bu vatan bölünmedikçe devam ettirilecek. Ömrümüz yettiğince bizler bu geleneksel yemek ve aşure günümüzü sürdüreceğiz ve gelecek nesillere ulaştıracağız. Rabbim birlik ve beraberliğimizi bozmasın inşallah. Yaptığımız bu etkinliğe katılım sağlayan başta milletvekilimiz ve belediye başkanımız olmak üzere, tüm siyasi parti, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile halkımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.