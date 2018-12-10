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Dağ yolunda durdurulan otomobilden uyuşturucu çıktı

Isparta-Burdur dağ yolu üzerinde yol kontrolü yapan polis, bir araçta gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirdi.

Konuyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, kente uyuşturucu giriş ve çıkışını önlemek amacıyla çalışma yürüten Isparta Emniyet Müdürlüğü ekipleri Isparta - Burdur dağ yolu üzerinde çalışma başlattı.


Yapılan çalışmalarda şüphe üzerine bir aracı durduran narkotik polisi, otomobil içerisinde gizlenmiş vaziyette 1.4 gram eroin maddesi ele geçirdi. Konuyla ilgili araçta bulunan H.O., H.Ç. ve A.E. isimli 3 şüpheli yakalandı. Gerekli işlemleri sonrasında emniyete sevk edilen şüphelilere ‘Uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak' suçundan işlem yapıldığı öğrenildi.

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