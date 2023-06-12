Davraz Çarşamba Kapalı Pazaryerinin çelik kolon montajları yapılıyor

Isparta Belediyesi'nin çatısı Güneş Enerjisi Santraline uygun olarak projelendirdiği Davraz Çarşamba Kapalı Pazaryerinde inşaat çalışmaları devam ediyor. Alanda tüm altyapı çalışmaları tamamlanırken, betonarme kolon üzerine çelik kolon montajları yapılıyor.

Isparta Belediyesi'nin geçen sene şehrin son yıllarda aldığı en yoğun kar yağışında çöken Davraz Çarşamba Kapalı Pazaryerinin üstünün yeniden kapatılmasına yönelik çalışmaları sürüyor. 7 bin 857 metrekare toplam alana sahip bölgede 6 bin 750 metrekarelik pazar alanının üstünün kapatılması için başlatılan tüm altyapı çalışmaları tamamlandı. Yapı sağlamlığı için zeminde fore kazık çalışmaları gerçekleştirilirken, betonarme kolon imalatları ile çelik kolon montajları devam ediyor. Yüklenici firma çatısı Güneş Enerji Santraline uygun olarak inşa edilen Davraz Çarşamba Kapalı Pazaryerini Ağustos ayının sonuna tamamlamak için hummalı bir çalışma yürütüyor.

Davraz Çarşamba Kapalı Pazaryeri inşaat çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Yüklenici Firma Saha Şefi Nihan Sena Hidişoğlu, alanda tüm altyapı çalışmalarının tamamlandığını söyledi. Yapı sağlamlığı için zeminde fore kazık çalışmaları gerçekleştirildiğini dile getiren Hidişoğlu, “Betonarme kolon imalatlarının yarısını tamamladık, kalan kısmı için çalışıyoruz. Çelik kolonlarımız uzun zamandır işlem görüyordu. Köşebent eklemeleri, gaz altı ve flaş kaynakları tamamlandıktan sonra boyaları yapıldı. Çelik kolonların betonarme kolonların üzerine montaj çalışmalarımız devam ediyor. Bu şekilde yaklaşık 7 bin 500 metrekare alanda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Önümüzdeki günlerde tüm kolonların montajı tamamlandığında yerde hazırlanmış olan uzay sistem elemanlarını vinç yardımıyla çelik kolonlara montaj aşamasına geçilecek. Daha sonra çatı ve güneş enerjisi panellerinin montajı ile projeyi tamamlamış olacağız” dedi.