Davraz Kapalı Pazaryeri'nin Ağustos ayı sonunda tamamlanması hedefleniyor

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, geçen sene kış ayındaki yoğun kar yağışında çöken Davraz Kapalı Pazaryeri'ndeki inşaat çalışmalarını yerinde inceleyerek çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Müteahhit firmanın pazaryerini Ağustos ayının sonuna yetiştirmeyi hedeflediğini belirten Başkan Başdeğirmen, “Bu alana 148 adet fore kazık çaktık. Birbirine bağlı güçlü temeller atarak olası bir depreme karşı dayanıklılık oluşturduk. Firma Ağustos ayının sonuna tamamlamayı hedefliyor ama 15 gün daha öne çekebilirsek, bir an önce vatandaşımızın ve esnafımızın hizmetine burayı sunmak istiyoruz” dedi.

Isparta Belediyesi, geçen sen kış aylarında yoğun kar yağışı sebebi ile çöken, 7 bin 857 metrekare toplam alana sahip bölgedeki 6 bin 750 metrekarelik pazar alanının üstünün kapatılması için çalışmalarını sürdürüyor. Yüklenici firma tarafından yapı sağlamlığı için zeminde fore kazık ve altyapı çalışmaları tamamlandı. Üstyapının imalatları da gelirken, önümüzdeki günlerde montaj işlemlerinin başlayacağı belirtildi. Kapalı pazaryerinin çatısı ise güneş enerjisi santraline uygun olarak yapılacak ve bu sayede elektrik üretimi gerçekleştirilecek.

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Davraz Kapalı Pazaryeri inşaatında incelemelerde bulunarak yüklenici firma yetkililerinden çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Proje Müdürü Esra Süslü, Davraz Kapalı Pazaryeri'nin inşaat çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi. Bugüne kadar şantiyede beton kalıp ve hafriyat işlemlerini, yüzde 85 oranında da betonarme imalatlarını tamamlandıklarını belirten Süslü, çelik imalatının da yüzde 90 seviyesinde tamamlandığını ve boya işlemlerine başladıklarını söyledi. Süslü, “Tüm uzay kafes sistemi sahaya indi. Sandviç panellerimizi sipariş ettik, onlar da 2 ay içerisinde sahaya inmiş olacak. Süreç montaj aşaması devam ederken burada sandviç panellerle tamamlanarak inecek. Güneş enerjisi sistemiyle bir panel montajımız var. Altyapı imalatlarını gerçekleştireceğiz, güneş enerjisine hazır vaziyette teslim etmiş olacağız” diye konuştu.

Başkan Başdeğirmen, Davraz Kapalı Pazaryeri'nin geçen sene yoğun kar yağışında çöktüğünü hatırlattı. Alanın yenilenmesiyle alakalı çalışma başlattıklarını, hukuki süreçlerin ardından projenin uygulanması için ihaleye çıktıklarını, ihaleyi alan firmanın aldığı günden itibaren aralıksız çalıştığını söyledi. Zemine baktıklarını ve zeminin dolgu olduğunu belirterek, “Zeminin dolgu olması dolayısıyla projeyi daha farklı bir hale getirdik. Bu alana 148 adet fore kazık çaktık. Birbirine bağlı güçlü temeller atarak olası bir depreme karşı dayanıklılık oluşturduk. Uzay çatı sistemlerini müteahhit getirdi, demirlerini biz vermiştik. Biz hiçbir parçayı ziyan etmiyoruz. Ne çıkarsa çıksın başka bir birimde kullanabileceğimizi düşünerek değerlendiriyoruz. Buradan çıkan çelikleri güçlendirdik ve burada kullanıyoruz. Ayrıca buradan çıkan kaplamalar, elektrik armatürleri ve yeni otogarın çatısından söktüğümüz malzemelerin hepsini mutlaka bir yerlerde kullanıyoruz. Çöken alandan çıkan malzemelerin bir kısmını burada kullanacağız. Bir kısmını Mehmet Tönge Kapalı Pazaryeri'nde kullanmıştık. Binbirevler Kapalı Pazaryeri'ni de hem buradan hem de otogardan aldığımız malzemelerle yapıyoruz. Önümüzdeki ilk proje ise Akkent Mahallesi Kapalı Pazaryeri. Orayı da buradan aldığımız malzemelerle yapacağız. Ayrıca Fen İşleri Müdürlüğümüzde kapattığımız alanımız ve kamyon garajı için de bu malzemeleri kullanıyoruz. 6 ayrı projede buradan çıkan malzemeleri değerlendiriyoruz. Buranın aslında ihale süreci Kasım sonuydu, müteahhit Ağustos sonu teslim edeceğini söylüyor. Bunu en azından 15 gün daha öne almak istiyoruz. Her bir hafta öne almamız demek buradaki esnafımızın ve pazar esnafımızın faydasına olacağı inancındayız. Alışveriş yapacak vatandaşlarımız ve çevredeki vatandaşlarımız bir an önce burada alışveriş yapmak istiyorlar. Buradaki işin aciliyeti bu anlamda önemli. Bir an önce bitirip hizmete açmak istiyoruz. Müteahhidin dediği Ağustos sonunu 15 Ağustos'a çekebilirsek bir an önce hizmete açmış oluruz” ifadelerini kullandı.