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Davraz kayak merkezinde sezon devam ediyor

Türkiye’nin sayılı kayak merkezleri arasında yer alan Akdeniz’in Davraz Kayak Merkezi’nde kar yüksekliği 60 cm’e kadar ulaşırken yükseklerde ise 1 metrenin üzerine çıktı.

Türkiye'nin sayılı kayak merkezleri arasında yer alan Akdeniz'in Davraz Kayak Merkezi'nde kar yüksekliği 60 cm'e kadar ulaşırken yükseklerde ise 1 metrenin üzerine çıktı. Merkezde sezon hareketli ve renkli geçerken kayak yapmaya uygun bir pist bulunuyor. Davraz Kayak Merkezi'ne Isparta'nın yanı sıra, Antalya, Afyonkarahisar, Burdur, Denizli ve hatta çok sayıda kayakçı ziyarete geliyor. Özellikle hafta sonu yoğunluk artıyor.


Profesyonel Turist Rehberi ve Kayak Antrenörü Kubilay Oktay Başyiğit, Davraz'da kayak sezonun tüm hızıyla sürdüğünü belirterek, “Kayak pisti ise çok güzel. Beyaz güzellik şimdi çok daha güzel. Bu piste kayak yapmak insana keyif veriyor. Turistlerimizi en iyi şekilde ağırlamaya çalışıyoruz” dedi.

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