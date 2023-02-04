Davraz Kayak Merkezi'nde sömestr yoğunluğu: 20 günde 90 bin ziyaretçi

Isparta'nın kış turizmi için önemli noktalarından biri olan Davraz Kayak Merkezi'nde sömestr yoğunluğu yaşanıyor. Merkez 20 günde 90 bin ziyaretçi ağırladı.

Türkiye'nin en önemli kış turizmi merkezlerinden biri olan Davraz Turizm Merkezi sömestr tatili boyunca en yoğun günlerini yaşadı. Tatil boyunca yerli ve yabancı binlerce konuk ağırlayan Davraz Kayak Merkezi'nde ziyaretçiler 26 kilometreyi bulan pistlerde doyasıya kayakla ve kızakla kayarak gönüllerince eğlendi. 15 Ocak itibariyle doğal kar yağışıyla tüm pistlerini açtan merkezde şu anda tesisler bölgesinden başlayarak tüm pistlerde ortalama 78 santim kar kalınlığına sahip. Son yılların en az yağışlı kış mevsimini geçiren Türkiye'de Davraz aldığı kar yağışıyla şanslı sayılabilecek kayak merkezlerinden biri oldu. Sömestr tatiliyle birlikte Türkiye'nin birçok ilinden ziyaretçiyle dolup taştı. Kayak Merkezi'nde incelemelerde bulunan Isparta Valisi Aydın Baruş yaptığı açıklamada Akdeniz'in incisi Davraz Kayak Merkezi'ne sömestr tatili boyunca hafta sonları günlük 2 bine yakın araç girişi olduğunu belirterek günlük yaklaşık 8 bin ziyaretçinin Davraz'a geldiğini söyledi.

Davraz 20 günde 90 bin ziyaretçi ağırladı

Vali Baruş, “Türkiye'deki diğer kayak merkezleri henüz sezonu açmamışken biz 15 Ocak'ta doğal karla kayak merkezini kış turizmine açtık. O günden beri yoğun bir kullanım var. 20 günde yaklaşık 90 bin ziyaretçimizi ağırladık. Geçen yılki 265 bin ziyaretçi sayımızı bu yıl geçeceğimizi düşünüyoruz. Şu anda kar kalınlığı 78 cm civarlarında, oteller bölgesi dahil her tarafta kızak, snowboard ve kayak sporu yapılabiliyor. Mekanik tesislerimiz gayet yoğun bir şekilde çalışıyor. Bu yıl mekanik tesislerimize t-bar ve yürüme bandı da ekledik. Yeni kayak öğrenen çocuklarımız, gençlerimiz 165 metre uzunluğundaki yürüme bandını yoğun olarak kullanıyor, çok güzel bir alan kayak öğrenmek için. Buradan Ispartalı vatandaşlarımızı kayak öğrenmeye davet ediyorum özellikle çocuklarımızı ve gençlerimizi” dedi.