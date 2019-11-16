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Davraz'a ilk kar yağdı

Türkiye’de kar kalitesi bakımından sayılı merkezler arasında yer alan ve Akdeniz Bölgesi’ndeki “Göller Yöresi’nin İncisi” olarak nitelendirilen Isparta Davraz Kayak Merkezi’nde zirveye ilk kar yağdı.

Türkiye'de kar kalitesi bakımından sayılı merkezler arasında yer alan ve Akdeniz Bölgesi'ndeki “Göller Yöresi'nin İncisi” olarak nitelendirilen Isparta Davraz Kayak Merkezi'nde zirveye ilk kar yağdı.


Isparta'nın 2635 metre rakımlı Davraz Kayak Merkezi'nde, zirve bölgesinde az da olsa hafif beyaz görüntü oluşturan ilk yağış sevindirici oldu.


Kayak sezonunun bu yıl erken açılması beklenen Isparta Davraz Kayak Merkezi'nde umutlar, önümüzdeki günlerde beklenen kar yağışlarına bağlandı.

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