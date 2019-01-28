Davraz'da kar kalınlığı 2 metreyi aştı

Akdeniz'in incisi olarak nitelendirilen Isparta Davraz Kayak Merkezi'nde yarıyıl tatilini fırsat bilen kayak severler merkeze akın ettiler. Davraz Kayak Merkezi'nde son yağışlarla birlik kar kalınlığı 2 metreyi aştı. Kış turizm sezonunda özellikle hafta sonları 15-20 binleri bulan ziyaretçi sayısına ulaşılan Davraz Kayak Merkezi'nde yarıyıl tatili ile birlikte sayı neredeyse 2 katına ulaşıyor. Merkezde günübirlik ziyaretçilerin yanı sıra bölgede kurulu otellerle birlikte yerli ve yabancı turistlere de hizmet sunuluyor.

Akdeniz Bölgesi'nin en büyük kayak merkezi olan Davraz Kayak Merkezi'nde yarıyıl tatiliyle birlikte yoğunluk yaşandı. Isparta'ya 26 kilometre uzaklıktaki merkezde kayak yapmanın keyfini çıkaran kayak severler, Toros Dağları'nın zirvesinde 2635 rakımda kurulu olan Davraz Kayak Merkezi'nde unutulmaz anlar yaşadı.

Kar kalitesi bakımından Türkiye'deki en iyi merkezler arasında gösterilen Davraz Kayak Merkezi Akdeniz Bölgesi'nin Göller yöresinde Eğirdir ve Kovada Gölleri arasında yükselen bölgede yer alıyor. Davraz Dağı, Karlıyayla Kış Sporları Turizm Merkezi, coğrafi özellikleri ve kar kalitesi bakımından hemen hemen tüm doğa sporlarının yapılmasına da imkan sağlıyor. Mekanik tesisler bakımından saatte bin kişiyi taşıyabilen bin 211 metre ve saatte 800 kişiyi taşıyabilen 936 metre uzunluğunda iki adet telesiyeje sahip olan merkez, ayrıca kayakçılar için saatte 800 kişiyi taşıyabilen 624 metre uzunluğunda bir adet teleski (T-Bar) ile 300'er metrelik 2 adet babylift ile de kayakçıların gözdesi durumunda yer alıyor. Amatör veya profesyonel tüm kayakçılara kuzey disiplini, Alp disiplini, tur kayağı ve snowboard yapma imkanı tanınan Davraz'da yaklaşık 30 kilometrelik 12 pist bulunuyor.

Merkezde son yağışlarla birlikte kar kalınlığı en alt bölgede bir buçuk metre olarak ölçülürken, orta bölgede 1 metre 80 santimetre ve üst bölgede 2 metreyi aşıyor.

Davraz Kayak Merkezi'ndeki yoğunluğun yarıyıl tatili boyunca devam etmesi bekleniyor.