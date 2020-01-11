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Davraz'da kayakçılar JAK timine emanet

Isparta İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Arama ve Kurtarma (JAK) Timi ekipleri, kentteki önemli turizm merkezlerinden olan Davraz Kayak Merkezi’nde meydana gelen çeşitli kazalarda yaralanan 6 kişiyi kurtardı.

Isparta İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Arama ve Kurtarma (JAK) Timi ekipleri, kentteki önemli turizm merkezlerinden olan Davraz Kayak Merkezi'nde meydana gelen çeşitli kazalarda yaralanan 6 kişiyi kurtardı.


Akdeniz'deki önemli turizm merkezlerinden olan Isparta Davraz Kayak Merkezi, kayak sezonunun başlamasıyla birlikte her gün binlerce ziyaretçi alıyor.


Özellikle hafta sonu tatilcilerin ve kayak severlerin en uğrak yerlerinden olan Davraz Kayak Merkezi'nde ziyaretçilere eşsiz imkanlar sunulmasının yanı sıra, istenmeyen kazalarla da karşılaşılabiliyor. Merkezde, kayak sezonunda yoğunluk yaşanan Ocak ayının ilk haftasında 6 kişi yaralandı.


Yaralanan 6 kişinin, kurtarıldıktan sonra 112 Acil Servis Ekiplerine teslim edildiği ve daha sonra gerekli tedavilerinin gerçekleştirildiği belirtildi.

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