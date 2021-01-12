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Demir kapının üzerinden atlayıp evden ayrılan alzheimer hastası yaşlı adam dağlık alanda bulundu

Isparta’da kayıp olarak aranan alzheimer hastası 79 yaşındaki Hakkı Uluışık, dağlık alanda sağ olarak bulundu.

Isparta'da kayıp olarak aranan alzheimer hastası 79 yaşındaki Hakkı Uluışık, dağlık alanda sağ olarak bulundu.


Isparta'da Sidre Mahallesi 4315 sokakta ikamet eden alzheimer hastası Hakkı Uluışık, dün sabah saatlerinde evinden çıktıktan sonra bir daha geri dönmedi. Uluışık için ailesi polise kayıp başvurusunda bulundu. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kayıp Hakkı Uluışık'ı bulmak için harekete geçti. Yapılan incelemede Uluışık'ın kaybolduğu gün gece 00.30 sıralarında Sidre tepesi dağlık alana doğru gittiği tespit edildi. Aramalarını genişleten ekipler, kayıp Hakkı Uluışık'ı bugün Darıderesi dağlık alanda sağ olarak buldu. Uluışık, dağlık bölgeden sedye ile alınarak tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.



Demir kapıdan atlayışı güvenlik kameralarına yansıdı


Öte yandan Uluışık'ın evden çıkışı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde Uluışık'ın demir kapının üzerinden atladığı görülüyor. Ayrıca Uluışık'ın kapının üzerinden atladıktan sonra yolda yürümesi de görüntülerde yer aldı.

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