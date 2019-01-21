Denetimli serbestlik yükümlüleri yarıyıl tatilinde okulları onaracak

Türkiye genelinde Adalet Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılan ve Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında 2 Ocak'ta imzalanan protokol kapsamında, denetimli serbestlik yükümlülerinin yarıyıl tatili boyunca okullardaki temizlik, boyama, tadilat ve onarım işlerinde gerçekleştireceği çalışmalar başladı. Sav kasabasındaki 15 Temmuz Anadolu Lisesinde düzenlenen törenle ilk etapta 30 yükümlüyü kapsayan protokolün, yıl boyunca 250 yükümlüye ulaştırılması hedefleniyor.

Isparta Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün yürüttüğü infaz faaliyetleri kapsamında Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığıyla anlamlı bir çalışmaya imza atıldı. Okullarda yarıyıl tatilinin değerlendirilerek, temizlik, tadilat ve onarım işleri herhangi bir işçilik maliyetine gerek kalmaksızın ‘Kamu Yararına Ücretsiz Çalışma' yükümlülüğü çerçevesinde gerçekleştiriliyor. Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında 2 Ocak'ta imzalanan protokol çerçevesinde, Sav kasabasındaki 15 Temmuz Anadolu Lisesinde düzenlenen törenle ilk çalışmalar başladı. Türkiye genelinde eş zamanlı olarak kamuoyuna duyurulan çalışma kapsamında 15 günlük yarıyıl tatilinde okulların boya, onarım, temizlik ve tadilat işlerinin Denetimli Serbestlik yükümlüleri tarafından ücretsiz olarak tamamlanması hedefleniyor.

15 Temmuz Anadolu Lisesi'nde düzenlenen törene Isparta Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Kemal Çokdinç, İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Yıldırım, Cumhuriyet Savcısı Filiz Şenol ve Denetimli Serbestlik Müdürü Fatih Ziya Şahin katıldı.

Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Kemal Çokdinç, “Yürütülen çalışmanın eğitim sistemimize katkı sağlıyor olmasından mutluluk duyuyoruz” dedi. Denetimli serbestlik uygulamalarında Isparta'da 2018 yılında 35 bin saat ücretsiz çalışma yükümlülüğünün infazının gerçekleştirildiğini açıklayan Çokdinç, “Bunun önümüzdeki dönemde toplumumuzda görünürlüğünü arttırmayı hedefliyoruz. Bu alanda yürütülen çalışmanın eğitim sistemimize katkı sağlıyor olmasından ve öğrencilerimizin kullanımına sunulacak olmasından ayrıca mutluluk duyuyoruz” dedi.

“Çok faydalı bir uygulama”

Yapılan çalışmanın topluma faydasına işaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Yıldırım ise “Hükümlülerin cezalarının infazında, topluma faydalı bir eser ortaya çıkarılması ceza infaz sistemimize giren çok faydalı bir uygulama. Bu alanda Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile işbirliğimizi kuvvetlendirerek, gerek cezaların infazı, gerekse topluma kazandırma çalışmalarında işbirliğimizi arttırmayı planlıyoruz” diye konuştu.

Ceza infaz kurumundan tahliye edildikten sonra kalan cezası Denetimli Serbestlik Uygulaması ile infaz edilen hükümlü T.G. ise denetimli serbestlik kapsamında, günde 4 saat ücretsiz çalıştığını, bu çalışma ile okul tadilatında görev almaktan mutlu olduğunu ifade etti. Hapis cezası yerine toplum içinde infaz sisteminin kendisi açısından da daha avantajlı olduğunu belirten T.G., çalışarak topluma katkı sağladığını kaydetti.

Hedef yıl boyu 250 yükümlünün bu kapsamda çalışması

Isparta'da ilk etapta 30 yükümlünün yaralanacağı protokol çerçevesinde, yıl boyunca il genelinde 250 yükümlünün bu kapsamda topluma fayda sağlamasının hedeflendiği belirtildi.