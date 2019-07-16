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Denetimli Serbestlik Yükümlülerine 15 Temmuz konferansı

Isparta Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Konferansı düzenlendi.


İl Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen ve Dış Politika Uzmanı Prof.Dr.Timuçin Kodaman'ın konuşmacı olarak katıldığı konferans konferansa Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut, Belediye Başkan Yardımcısı Fahretdin Gözgün, Asker Alma Bölge Başkanı Personel Albay Ufuk Bozkurt, askeri yetkililer, İş Kurumu İl Müdürü Gürsel Öksüz, Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can Selçuk ve denetimli serbestlik yükümlüleri katıldı.


15 Temmuz'un anlam ve önemini belirten konuşmayı Isparta Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut yaptı.


Konferansta, Türkiye'nin geçmişten bugüne kadar yaşadığı darbeler, demokratik sistem ve dış politika ile sosyolojik cemaat kavramlarından bahseden Prof.Dr. Timuçin Kodaman, örneklemelerle önemli konulara değindi.


Konferans sonunda, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut tarafından, Prof.Dr.Timuçin Kodaman'a şilt takdim edildi.

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