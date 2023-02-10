Depremde hayatını kaybeden 5 kişilik aile Isparta'da toprağa verildi

Adana'da enkazın altında kalarak hayatını kaybeden 3'ü çocuk 5 kişilik aile Isparta'da son yolculuğuna uğurlandı.

Kahraman merkezli meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremlerde Adana'da hayatını kaybeden 3'ü çocuk 5 kişilik ailenin cenazeleri memleketleri Isparta'da son yolculuklarına uğurlandı. Adana Çukurova Güzelyalı Mahallesi'nde yaşayan ve enkaz altında kalan aileden ilk olarak Berra, Begüm ve Remzi Alpay çıkarıldı. Daha sonra çiftin cansız bedenlerine ulaşıldı.

Baba Mehmet Alpay, anne Leman Alpay ve çocukları Berra (17), Begüm (15) ve Remzi Alpay'ın (12) cenazeleri yakınları tarafından Isparta'ya getirildi. Dere Mahallesi Mekke Eğitim Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazına Isparta valisi Aydın Baruş, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, ailenin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. 3'ü çocuk 5 kişilik ailenin yakınları cenaze namazında ayakta durmakta güçlük çekti. Alpay ailesi kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Öte yandan baba Mehmet Alpay'ın 10 yıl önce Isparta'dan Adana'ya yerleştiği ve Adana Orduevinde memur olarak çalıştığı öğrenildi.