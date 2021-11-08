İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Depreme AVM'de yakalanan vatandaşlar AVM'yi terk etti

Konya’nın Meram ilçesinde meydana gelen deprem Isparta’da da hafif şekilde hissedildi.

Konya'nın Meram ilçesinde meydana gelen deprem Isparta'da da hafif şekilde hissedildi. Depreme AVM'de yakalanan vatandaşlar AVM'yi terk etti.


Konya'nın Meram ilçesinde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki deprem, Isparta kent merkezinde de hissedildi. Depreme alışveriş merkezinde yakalanan vatandaşlar, alışveriş merkezini terk etti. Isparta'da deprem nedeniyle herhangi bir can ve mal kaybının yaşanmadığı öğrenildi.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.