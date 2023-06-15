Depremzede öğrenciler, Çanakkale gezisinden döndü

Öğrencilere moral desteği sağlanması amacıyla başlatılan 'Psikoteknik Destek' çalışması çerçvesinde, Çanakkale'ye 41 öğrenci götürüldü.

Deprem sonrası Isparta'nın Eğirdir İlçesine gelen depremzede çocuklarda travma oluşmasının önüne geçmek, onları sosyal yaşama adapte etmek ve felaketin izlerini bir nebze de olsa silmek amacıyla depremzede öğrencilerine yönelik Çanakkale gezisi düzenlendi.

Eğirdir Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Eğirdir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Eğirdir Belediyesi işbirliği ile düzenlenen gezide yetim, öksüz ve depremzede çocuklardan oluşan toplam 41 öğrenci, 3 gün boyunca buram buram tarih kokan Çanakkale'yi gezdiler.

41 öğrencinin Bursa ve Çanakkale'yi gezme fırsatı bulduğu gezide Marmara'nın Ege Denizi'ne karıştığı yerde, Birinci Dünya Savaşı'nın hüzünlü hatılarıyla ziyaretçilerini bekleyen Çanakkale, öğrencilere duygu dolu anlar yaşattı.

Öğrencilerle beraber bu geziye katılan görevli öğretmenler; Hasan Belim, Muhammet Fatih Uslu, Nisa Nur Uslu: “Öğrencilerimiz bu tür geziler sayesinde tarihini iyi şekilde tanıyor ve ecdadımızın ne tür zorluklar karşısında bu vatanı kurduklarını öğreniyorlar. Öğrencilerimiz özellikle Çanakkale'de şehit düşen 253 bin şehidimizin, Ulu Önder Atatürk ve silah arkadaşlarının canları pahasına vatanımızı nasıl koruduklarını bilerek ve düşünerek geleceklerine yön verecekler” diye konuştular.