İhlas Haber Ajansı

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Depremzedeleri sahte kiralık ev ilanıyla dolandıran zanlı tutuklandı

Kiralık ev arayan depremzedeleri internet üzerinden verdiği sahte ilanlarla dolandıran zanlı Isparta’da tutuklandı.

Kiralık ev arayan depremzedeleri internet üzerinden verdiği sahte ilanlarla dolandıran zanlı Isparta'da tutuklandı.


Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeden ayrılıp, internet üzerinden kiralık ev arayan çok sayıda depremzedenin dolandırıldığı bilgisine ulaştı. Depremzedeleri sahte kiralık ev ilanlarıyla dolandırdığı tespit edilen M.D., Isparta'da gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

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