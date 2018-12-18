Dereliler Gürsoy Parkı yapımına başlanıldı

Isparta Belediyesi, Dere Mahallesi'nde 12 bin metrekarelik alanda Park yapımına başladı.

Isparta Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü Dereliler Gürsoy Parkı yapımına başladı. Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın da Parktaki çalışları inceledi. Günaydın, “Dere Mahallemize 12 bin metrekarelik geniş bir park inşasına başladık. Meyilli bir arazimiz, burayı da 10 sene önce ağaçlandırmıştık. Burası bozkırdı, günü geldiğinde park yapımına başladığımızda parkımız yeşillikler, ağaçlar içerisinde olsun düşüncesindeydik. Şimdi de Dere Mahallesindeki bu parkımızda meyilli arazi olmasına rağmen kademeler yaparak projelendirdik. Bu parkımızın kendisine has özellikleri var. İyi ki o zaman bu ağaçları dikmişiz. Dikmeseydik yeni yeni çubuk gibi ağaçlar dikecektik ve 10 sene kaybetmiş olacaktık. Şimdi 10 sene kazandık. Ağaçlarımız oldukça iyi durumda. Toprağımız çok verimli. Kısa zamanda bu parkımızı yapacağız. Büyük bir istek vardı bu bölgeden, yeni konutlarımız var. Gelişen bir mahallemiz. Bu parkımızın yapımı için gün geldi. İçerisinde oyun alanları, spor alanları, yürüyüş alanları ve diğer çalışmalar bu parkımızda olacak. Cumartesi pazarımız yok, çalışıyoruz. Çalışmakla yoktan bir gün daha kazanıyoruz ve 30-40 senede yapılacak işi biz toparlıyoruz” dedi.