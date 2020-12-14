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Dikkatsiz sürücünün kaza anı kameraya yansıdı

Isparta’da bir otomobil, yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çıktı.

Isparta'da bir otomobil, yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çıktı. Kaza anı arkadan gelen bir otomobilin araç kamerasına yansıdı.


Kaza 16.30 sıralarında Gölcük yolu üzerinde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 32 FE 027 plakalı otomobil trafik ışıklarına yaklaştığı sırada yağmurdan dolayı kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çıktı. Kazadan yara almadan kurtulan sürücünün yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Kaza sonrası kısa süreli panik yaşayan sürücü aracından inerek, yardımına gelen vatandaşlara olayı anlattı.


Kaza anı araç kamerasına yansıdı


Dikkatsiz sürücünün kaza anı arkadan gelen bir otomobilin araç kamerasına yansıdı. Görüntüde otomobilin trafik ışıklarına geldiği sırada kaydığı ve orta refüje çıktığı görülüyor. Ayrıca kaza sonrası sürücünün aracında kısa bir süre beklediği ve vatandaşların da yardıma koştuğu anlar görüntülerde yer alıyor.

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