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Direksiyon hakimiyetini kaybetti, takla atarak durabildi

Isparta’da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü refüje çarpıktan 100 metre sonra takla atarak durabildi.

Isparta'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü refüje çarpıktan 100 metre sonra takla atarak durabildi. Kazada hafif sıyrıklarla kurtulan sürücü tedbir olarak hastaneye kaldırıldı.



Kaza, 19:15 sıralarında Sanayi Mahallesi'nde meydana geldi. 32 DU 885 plakalı otomobilin sürücüsü Yılmaz Kahraman refüje çarpıktan sonra takla atarak 100 metre ileride bir dükkanın önündeki mermerlere çarparak durabildi. Kazayı hafif sıyrıklarla atlanan sürücü tedbir amacıyla Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobil çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Kazadan kaynaklı yola sızan yağlar polis tarafından kumla kapatıldı. Yol daha sonra trafiğe açıldı.

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