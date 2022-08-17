İhlas Haber Ajansı

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Doğa yürüyüşünde hayatını kaybeden müdür yardımcısı toprağa verildi

Isparta’nın Sütçüler ilçesindeki Yazılı Kanyon’da doğa yürüyüşü sırasında boğularak hayatını kaybeden müdür yardımcısı defnedildi.

Isparta'nın Sütçüler ilçesindeki Yazılı Kanyon'da doğa yürüyüşü sırasında boğularak hayatını kaybeden müdür yardımcısı defnedildi.


Sütçüler ilçesi Yeşildere köyü bölgesindeki Yazılı Kanyon'da doğa yürüyüşü sırasında derede boğularak hayatını kaybeden Isparta Lokman Hekim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Veysel Serbak için cenaze töreni düzenlendi. Halife Sultan Mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından Serbak'ın cenazesi gözyaşları içinde toprağa verildi. Veysel Serbak'ın cenaze namazına çok sayıda meslektaşı, öğrencileri ve akrabaları katıldı.

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