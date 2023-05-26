Doğaltaş ve Beton Elemanları Tesisine kurulan yeni beton mikseri ile üretim 3 katına çıkarılıyor

Saatte yarım metreküp olan beton üretimi 5 katına çıkarılarak 2,5 metreküpe ulaştırılıyor. Böylece tesislerdeki kilit parke, bordür ve begonit taş üretimi de çift vardiyada 3 katına ulaşmış olacak.

Isparta Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı Doğaltaş ve Beton Elemanları Tesislerinde üretim kapasitesinin arttırılması için bir süre önce getirilen yeni makinenin montajı tamamlanarak kilit parke, bordür ve begonit taş üretim kapasitesi artırılmıştı. Son olarak da ihtiyaç olan yeni beton santrali fabrikaya ulaştı ve montaj çalışmalarına başlandı. 15 Haziran itibariyle beton üretimi 5 kat artırılacak ve çift vardiyada üretim kapasitesi 3 katına ulaştırılmış olacak.

Fabrikaya alınan yeni beton santrali sahaya indirildi ve kurulum çalışmalarına başlandı. Fen İşleri Müdürü Erol Çimen, eski adıyla ISTEM olan Fen İşleri Müdürlüğü Doğaltaş ve Beton Elemanları Tesisinde daha önce fabrikada bir adet kilit ve parke taşı basma makinesinin bulunduğunu ve ardından fabrikada yenileme ve kapasite artışına gidildiğini söyledi. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in göreve gelmesiyle birlikte fabrikada begonit taşı üretiminin de başlatıldığını kaydeden Fen İşleri Müdürü Erol Çimen, “Begonit taşıyla kaldırımlarımızı yapıyoruz. Bunu da bugüne kadar bir adet makine ile üretiyorduk. Belediye Başkanımız Şükrü Başdeğirmen'in talimatlarıyla fabrikaya bir adet daha kilit ve parke taşı basma makinesi alındı. Bu sayede kilit ve parke taşı basma makinemiz 2'ye çıkmış oldu. Fabrikamızı büyütüyoruz. Buna ilave olarak tesisimizin arka kısmında bir adet beton üretim makinemiz vardı, eskiydi, bunu da yeniliyoruz. Yeni beton santrali makinemiz geldi, montajına başladık ve 15 Haziran'da üretim almaya başlayacağız. Buradaki üretim kapasitemizi çift vardiyada 3 katına çıkarmış olacağız. Hem begonit, hem kilit taşı üreteceğiz. Çeşitli ebatlarda 3 çeşit bordür, yine çeşitli ebatlarda taş üretimi yapacağız. Şehrimizde sadece kilit taşı, andezit taşımızı değil, begonit taşımızı da daha kaliteli ve çeşitli renklerde göreceğiz” dedi. Çimen, tesislerde daha önceleri sadece yaz sezonunda taş üretimi yapıldığını ancak bin metrekarelik bir kurutma alanı yapımının devam ettiğini böylece üretimin 12 ay boyunca yapılabileceğini aktararak, hummalı bir çalışmanın devam ettiğini dile getirdi.

Fabrikada ayrıca andezit taşı üretimi de yaptıklarını dile getiren Fen İşleri Müdürü Erol Çimen, 7 makine ile andezit taşı kesimi yaptıklarına değindi. Çimen, “Doğaltaş kesme fabrikamızın da bakımlarını tamamladık. Yapılan hizmet Isparta'mıza hayırlı olsun. Desteklerinden dolayı Belediye Başkanımız Sayın Şükrü Başdeğirmen'e teşekkür ederiz” görüşlerinde bulundu.