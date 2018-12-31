Düğün salonundaki 200 lira için bekçiyi silah zoruyla iple bağlayan zanlılar tutuklandı

Isparta'da 17 ayrı iş yerinden hırsızlık olayları ile bir düğün salonunda silahlı yağma olayına karıştıkları tespit edilen 2 şüpheli, başka bir iş yerine girdiklerinde polisin düzenlediği operasyonla suçüstü yakalandı. Şüphelilerin Aralık ayı başında bir düğün salonundaki silahlı yağma olayında 200 lirayı çalabilmek için gece bekçisini iple sandalyeye bağladıkları ortaya çıktı. Dün öğle saatlerinde adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, 17 iş yerinden hırsızlık yaptıkları belirlenen Ahmet Can B. (19) ve Yusuf K.'nin (19) Aralık ayı başında Böcüzade Yaşam Parkı içerisindeki düğün salonuna girerek kasadaki bozuk paralardan oluşan toplam 200 lirayı çalabilmek için gece bekçisini silah zoruyla iple sandalyeye bağlayarak yağma olayı gerçekleştirdikleri belirlendi. Son olarak 29 Aralık'ta sabaha karşı hırsızlık amacıyla girdikleri iş yerinde hırsızlık yapmak üzere olan şüpheliler, polisin düzenlediği operasyonla suçüstü yakalandı. Isparta Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemleri sonrasında bugün öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi. Zanlılar, adliyede sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.