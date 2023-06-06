Dünya Çevre Gününde Eğirdir Gölü'nün önemine dikkat çekildi

5 Haziran Dünya Çevre günü, Isparta'nın Eğirdir ilçesinde Eğirdir Kaymakamlığı Eğirdir Belediyesi ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından Eğirdir Gölü Sahilinde düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Bu yıl "Temiz Deniz Temiz Dünya" temasıyla kutlanan Dünya Çevre günü etkinliğinde Eğirdir Gölü'nün önemine dikkat çekildi.

Kutlamalar Eğirdir'de okul öğrencilerinin çevre temizliği etkinliği ile başladı. Daha sonra otogar yanı kordon boyunda devam eden programda Anaokulu ve 4-6 yaş Kur'an-ı Kerim kursu öğrencilerinin hazırlamış olduğu sıfır atık defilesi izlendi. Öğretmen ve öğrencilerin birlikte hazırlamış olduğu kostümler katılımcılar tarafından çok beğenildi.

Etkinlikte konuşan Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik çevre haftasının önemine değinerek, "Dünya hepimizin ortak evreni. Allah'ın bizlere vermiş olduğu bu güzelliklere gelecek nesillere taşımak zorundayız” dedi.

Vali Baruş: "Temiz su içebilmemiz için Eğirdir Gölü'nün temiz kalması lazım"

Konuşmasında Eğirir Gölü'nün önemine dikkat çeken Isparta Valisi Aydın Baruş ise Eğirdir Gölü'nün, Isparta'nın ve dünyanın incisi olduğunu belirterek, "Eğirdir Gölü'nün suyu, iklim değişikliği ve sıcak iklimin artmasıyla birlikte azalıyor. Eğirdir bizim için çok çok önemli. Eğirdir Gölü başta tarım alanlarının sulanması olmak üzere toprak kaynağımızı besliyor. Yine Isparta'nın içme suyunda kullanılıyor. Temiz su içebilmemiz için Eğirdir Gölünün temiz olması lazım. Eğirdir Gölü dışarıdan gelen misafirlere eşsiz manzaralar sunuyor. Turizm açısından da Eğirdir Gölü bizim için çok önemli. Turizm açısından önem taşıyan karavan parkı ve Karatepe'de kurulması planlanan Yamaç Paraşütü alanıyla da bu güzellikleri Türkiye'ye, dünyaya tanıtacağız. Yeter ki biz bu güzel gölü ve çevresini korumasını bilelim. Eğirdir güzelliklerin her türlüsünü hak ediyor. Temiz suyu, temiz toprağı hak ediyor. Bu hak ettiği değerlere saygı duymaya devam edelim” dedi.

Gölde dip temizliği yapıldı

Isparta Belediyesi Su Altı Arama Kurtarma Timi ve Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığının su altı timi tarafından Eğirdir Gölünde dip temizliği yapıldı. Dalgıç ekipleri yaklaşık 2 saat boyunca yaptığı çalışmalar sonucunda Eğirdir Gölüne atılan çeşitli materyalleri gölden çıkardılar.

5 Haziran Dünya Çevre günü etkinlikleri kutlamalarında, 6 Şubat 2023 tarihinde 11 ilde meydana gelen depremde, hayatını kaybedenlerin anısına Eğirdir Gölüne çelenk bırakıldı.