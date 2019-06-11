Dünya Çevre Günü'nde ‘Sıfır atık' defilesi

Isparta'da düzenlenen Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında sergilenen sıfır atık defilesi büyük beğeni topladı.

Isparta'da Her yıl 5 Haziran'da kutlanan “Dünya Çevre Günü” etkinlikleri kapsamında Gölcük Tabiat Parkı'nda program düzenlendi.

Programa Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu başta olmak kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, akademisyen, öğretmen, öğrenci ve çok sayıda vatandaşın yanı sıra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler (AÇSH) İl Müdürlüğü bünyesinde konaklayan yaşlılar ile çocuklar da katıldı.

Seymenoğlu: “Çevre bilincinin arttığını görüyorum”

Doğayı koruma konusunda duyarlılık yaratmayı, sorunlara dikkat çekmeyi amaçlayan Dünya Çevre Günü programında bir konuşma yapan Vali Seymenoğlu, şimdiki yetişkinlerin geçmişte pek de çevre bilincine sahip olmadıklarını ve çevreyi hor kullandıklarını düşündüğünü belirterek, “Şimdi, çocuklar ve gençlerin çevre bilinciyle yetiştiğini ve bu güzelliklerin farkında olduğunu görüyorum” dedi.

Isparta'nın dört bir yanının doğa harikalarıyla kaplı olduğunu ve gençlerin bu güzelliklerin farkında olmalarının, onları koruyarak gelecek nesillere aktarmada, önemli bir rol oynadığını aktaran Vali Seymenoğlu, “Çevremizdeki güzelliklerin farkında olduğumuz sürece çevremizi ve güzellikleri koruruz diye düşünüyorum. Burada da görüyoruz okullarımız, kurumlarımız geri dönüşüme ilişkin sıfır atık projelerine ilişkin başarılı çalışmalar yapmışlar. Çalışmalara katılan herkese teşekkür ediyorum. Bununla da çevre bilincinin arttığını görüyorum. Bundan sonra bu bilincin artarak devam edeceğine eminim” diye konuştu.

Vali'den öğrencilere sosyal medyada fotoğraf paylaşımı önerisi

Konuşmasının sonunda Isparta'nın doğal ve tarihi güzelliklerinin tanıtımı konusunda gençlerden bir istekte bulunan Vali Seymenoğlu, gençlerin; sosyal medya platformlarında Isparta'nın doğal güzelliklerinin fotoğraf ve videolarını paylaşmalarını istedi.

Vali Seymenoğlu ardından, Süleyman Demirel Üniversitesi Çevre Mühendisliği ve Güzel Sanatlar Fakültesi akademisyenlerine, çevre duyarlılığı projelerine verdikleri destekten dolayı hazırlanan plaketleri takdim etti.

Öğrencilerden ‘Sıfır atık' defilesi

Çevre günü etkinlikleri öğrenciler tarafından hazırlanan halk oyunları gösterileri ve mini konserle devam ederken, minik anaokulu öğrencileri de, öğretmenleri eşliğinde atık malzemelerden oluşturulan birbirinden güzel tasarlanmış kıyafetleriyle, sıfır atık defilesi yaptılar. Defile izleyenlerden büyük alkış aldı.

Programda ayrıca Sağlık Bakanlığı tarafından her yıl öğrencilere sağlıklı yaşamı teşvik etmek amacıyla hediye edilen bisikletler Vali Seymenoğlu ve protokol üyeleri tarafından öğrencilere teslim edildi.

Program kamu kurum ve kuruluşları, halk eğitim kursiyerleri ve sivil toplum kuruluşları üyelerinin sıfır atık çalışmalarının ve atık malzemelerden elde edilen eserlerinin sergilendiği stantların gezilmesiyle son buldu.