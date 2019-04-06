Dünya Masa Tenisi Günü'nde Masa Tenisi Festivali

6 Nisan Dünya Masa Tenisi Günü'nde Isparta'da düzenlenen Masa Tenisi Festivali ile kentteki 41 okula masa tenisi takımı ve sürpriz hediyeler verildi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek, “Projenin amacı, sporun tabana yayılması. Bu projeyi yakından takip ediyoruz, önemsiyoruz” dedi.

Türkiye'deki 10 ilde gerçekleştirilecek olan Uçan Raketler Projesi'nin ikinci ayağı Isparta'da yapıldı. Işıkkent Spor Salonu'nda düzenlenen Masa Tenisi Festivali'ne yoğun katılım gerçekleşirken, Hitit Bilgisayar tarafından kentteki 41 okula masa tenisi takımı ve sürpriz hediyeler takdim edildi. Festivale Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek, İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Yıldırım, ISPARTES Gençlik ve Spor Kulübü ve Masa Tenisi camiasından çok sayıda konuk katıldı. Gün boyu devam eden masa tenisi turnuvasında dereceye girenler ise ödüllendirildi.

Gevrek: “Projenin amacı, sporun tabana yayılması”

Masa Tenisi Festivali ile ilgili açıklamalarda bulunan Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek, “Isparta olarak yine çok önemli bir etkinlik ve projeye ev sahipliği yapmaktayız. Projenin amacı, sporun tabana yayılması noktasında Türkiye genelinde seçilmiş olan illerde 41 okul tespiti yapılıp, bu okullara 41 adet masa tenisi masası ve raketlerle birlikte, o okulda görev yapan öğretmenlerden bir kardeşimizin antrenörlük kursuna dahil edilerek, çocuklarla birlikte spor alt yapısına kavuşmasının sağlanması. Bu projeyi yakından takip ediyoruz, önemsiyoruz. Ben emeği geçen herkese sonsuz şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Öte yandan, projenin 2019 yılında Türkiye genelinde 25 bin çocuğa ulaşması hedefleniyor.