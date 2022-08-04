Eğirdir Altınkum Plajı'nda kirliliğe rastlanmadı

Borca, açıklamasında Isparta'nın Eğirdir ilçesinde “Altınkum Plajının altın renkli kumu karakum oldu” şeklindeki iddiaların ardından plajda inceleme yapıldığını belirtti. Borca, 1 Ağustos tarihinde müdürlüğün teknik personelince yerinde inceleme yapıldığı, belediye görevlisinden konuya ilişkin bilgi alındığını kaydetti.

Plajda herhangi bir kirliliğe rastlanmadığını vurgulayan Borca, “Bahse konu alandan alınan görüntülerden de anlaşılacağı üzere, Eğirdir Gölü içerisinde bulunan su bitkilerinin esinti ve dalganın etkisiyle kıyıya vurduğu görülmüştür. Belediye görevlilerince, zaman zaman Altınkum Plajı sahilinde biriken su bitkilerinin temizlendiği ifade edilmiş olup, herhangi bir kirliliğe rastlanmamıştır. Ayrıca, Sağlık Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının müştereken yürüttüğü Yüzme Suyu Kalitesinin Yönetimine Dair Yönetmelik uyarınca Isparta İl Sağlık Müdürlüğü'nün deniz ve göl kirliliği çalışmaları çerçevesinde Isparta Halk Sağlığı Laboratuvarınca analizi yapılan göl suyu numunelerinin yönetmelik değerlerini sağladığı ve vatandaşların plajı kullanmaya devam ettiği görülmüştür” ifadelerine yer verdi.