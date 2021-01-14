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Eğirdir Atatürk İlkokulu'na ulusal kalite etiketi

Isparta’nın Eğirdir ilçesinde 2018-2019 Eğitim öğretim yılında Atatürk İlkokulu tarafından hazırlanan "İyilik Kumbaram" eTwinning projesini başarı ile yürütülerek “Ulusal Kalite Etiketi” almaya hak kazandı.

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde 2018-2019 Eğitim öğretim yılında Atatürk İlkokulu tarafından hazırlanan "İyilik Kumbaram" eTwinning projesini başarı ile yürütülerek “Ulusal Kalite Etiketi” almaya hak kazandı.


İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde düzenlenen törende proje yürütücüsü Yalçın Bozoğlu'na "Ulusal Kalite Etiketi" belgesi, Okul Müdürü Müyesser Kuş' a da okul adına "Kalite Etiketi Levhası" İl Millî Eğitim Müdürü Ömer Yılmaz tarafından takdim edildi.


Atatürk İlkokulu Müdürü Müyesser Kuş, “Bu anlamlı ödülün okulumuza verilmesinden dolayı Ulusal Destek Servisine, ödül töreninin düzenlenmesi ve ödülümüzün takdim edilmesinden dolayı İl Milli Eğitim Müdürümüz sayın Ömer Yılmaz'a teşekkür ederiz” dedi.

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