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Eğirdir Belediyesi sokak hayvanlarını besledi

Isparta’nın Eğirdir Belediyesi kış şartlarında yiyecek bulamayan sokak hayvanlarını besledi.

Isparta'nın Eğirdir Belediyesi kış şartlarında yiyecek bulamayan sokak hayvanlarını besledi.


Eğirdir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını ve göl hayvanlarını besledi. Ekipler, vatandaşları da soğuk kış günlerinde duyarlı olmaya davet etti.


Göldeki hayvanlara da bolca yiyecek atan zabıta ekiplerinin beslemesi sırasında, ördek ve martıların kıyıya gelerek yiyecekleri toplamaları da renkli görüntüler ortaya çıkardı.

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