Eğirdir Belediyesi'nden 6 bin kişilik iftar

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde 6 bin kişilik iftar yemeği düzenlendi.

Ramazan ayı dolayısıyla Eğirdir Belediyesi tarafından Kaleönü Meydanı'nda düzenlenen iftar programında 6 bin kişi iftarını yaptı. İftar programına AK Parti Isparta Milletvekilleri Recep Özel ve Mehmet Uğur Gökgöz, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler, AK Parti İl Başkanı Osman Zabun, İYİ Parti İl Başkanı Özgür Tandoğan, İl Genel Meclisi Başkanı Serkan Keskin, Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tuğgeneral Aydoğan Budakçı, Cumhuriyet Savcısı Uğur Deniz, çevre ilçe ve belde belediye başkanları, ilçe teşkilat başkanları ve yöneticileri ile gaziler, daire amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, köy ve mahalle muhtarları ile vatandaşlar katıldı. Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök, belediye meclis üyeleri, AK Parti İlçe Başkanı Mevlüt Doğanay ve yönetim kurulu üyeleri, davetlileri tek tek karşıladı.

Mevlid-i Şerif okunmasıyla başlayan iftar yemeği için yaklaşık 800 masa kurulurken, misafirlere Isparta usulü çorba, kuru fasulye, pilav üzeri kavurma, irmik helvası ve ayran ikramında bulunuldu.

Yaklaşık 6 bin kişinin katıldığı iftar yemeğinde, Isparta Gül Seda İlahi Grubu, seslendirdikleri ilahilerle misafirlere ayrı bir mutluluk verdiler.

Program, İlçe Müftüsü Mustafa Türköz'ün duaları ve Eğirdir Belediye Başkanı Gök'ün katılımcılara yaptığı teşekkür konuşmasıyla sona erdi.