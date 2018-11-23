Eğirdir Belediyesi'ne ödül

düzenlenen Akdeniz Belediyecilik Proje Yarışması'nda Eğirdir Belediyesi'nin terfi merkezileri yenileme projesi ödüle layık görüldü.

AKBB'nin bu yıl dördüncüsünü düzenlediği Akdeniz Belediyecilik Proje Yarışması'nın ödül töreni Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Törene Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Kepez Kaymakamı Hamdullah Suphi Özgödek, Kepez Belediyesi ve AKBB Başkanı Hakan Tütüncü'nün yanı sıra çok sayıda il ve ilçe belediye başkanı katıldı. Eğirdir'den törene Belediye Başkanı Ömer Şengöl, Belediye Meclis Üyesi Ramazan Kurt ile birlikte katıldı.

24 Belediye 83 proje katıldı

Yarışmaya 24 belediye 83 proje ile katıldı. Eğirdir Belediyesi yarışmaya 3 projeyle katılırken, bu projelerden bir tanesi ödüle layık görüldü. Eğirdir Belediyesinin aldığı ödüllü proje olan terfi merkezleri tadilat projesi yaklaşık 1 milyon TL'ye mal oldu.

Belediye Başkanı Ömer Şengöl, "Proje Türkiye'de neredeyse ilçeler içinde ilk yapılan arıtma tesisin yenilenmesi projesi. Ekonomik ve yerel imkanları kullanarak yapılan örnek bir proje. Kendi imkânlarımızla, kendi personelimizle, kendi bilgimizle yenilemeyi yaptık. İnşallah Eğirdir'imize hayırlı olur. Bu vesile ile bize bu ödülü layık gören komisyondaki değerli insanlara ve Akdeniz Belediye Birliğine teşekkür ediyoruz" dedi.