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Eğirdir Dağ Komando Okulu'ndaki yangın tatbikatı gerçeği aratmadı

Isparta’nın Eğirdir ilçesi Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

Isparta'nın Eğirdir ilçesi Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında yangın tatbikatı gerçekleştirildi.


Eğirdir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipler ile Dağ Komando Okulu Eğitim Merkezine bağlı ekiplerin katıldığı tatbikatta, yangın anındaki paniğin nasıl kontrol edilebileceği, acil durum anında nasıl önlemler alınması gerektiği uygulamalı olarak anlatıldı. Tüm çalışanların, muhtemel yangın, arama kurtarma ve afet durumlarında meydana gelebilecek zararı en aza indirebilecek bilgi ve becerilerini arttırmak amacıyla düzenlenen tatbikatta, çalışan tüm personele detaylı olarak bilgilendirme yapıldı.

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