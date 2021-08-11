Eğirdir, doğa sporları festivaline hazırlanıyor

Eğirdir, turizmi renklendirmek adına bu yıl ilk kez düzenlenecek olan doğa sporları festivaline ev sahipliği yapacak. Konu ile ilgili, Isparta Turizm ve Yıl Boyu Doğa Sporları Festivali Organizasyon Komitesi Kaymakam Adem Çelik ile makamında bir araya gelerek yapılacak festival hakkında bilgi verdi. Kaymakam Çelik'i ziyarete Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Ahmet Taşdemir, Triatlon Federasyonu İl Temsilcisi Öğretim Görevlisi Çetin Meydan, Koordinatör Murat Tuncer, Bisiklet Federasyonu İl Temsilcisi Aydın Akyokuş, Yelken İl Temsilcisi Şeref Ağartan, FLY Isparta Yamaç Paraşütü Derneği Başkanı Gökhan Bitiktaş, Dernek Üyesi Arif Bayrak ve Yamaç Paraşütçüsü Özgür Türk katıldı.

"Geleneksel olmasını istiyoruz"

Birincisi düzenlenecek ve 29 Ağustos'ta başlayarak 2 gün boyunca sürecek olan Isparta Turizm ve Yıl Boyu Doğa Sporları Festivali kapsamında Eğirdir'de yelken yarışları, yamaç paraşütü gösterileri, bisiklet yarışları, yürüyüşler, kite surf aktiviteleri ve Kros Duatlon Yarışı gibi etkinlikler düzenlenecek.

Eğirdir Kaymakamlığı, Eğirdir Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Eğirdir Turizm Tanıtma ve Doğa Sporları Derneği Kulübü (ETUDOSDK) katkılarıyla gerçekleşecek olan Festivalin, Eğirdir'in Turizmine ve tanıtımına büyük katkı sağlaması bekleniyor. Festivalin Isparta ve Eğirdir'in Turizmine hareketlilik kazandırmayı amaçladığını ifade eden Kaymakam Çelik, “Eğirdir gerçekten bir turizm şehri ve ilçemizde güzel bir festival yaşatarak bu festivali geleneksel hale getirmek istiyoruz. Festivalimize herkesi davet ediyoruz" dedi.