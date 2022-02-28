Eğirdir e-Sınav Merkezi hizmete açıldı

Mehmet Akif Ersoy Ortaokulunda oluşturulan e-Sınav salonu açılış törenine, Isparta İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur, Şube Müdürü Abdurrahim Tan, Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik, Belediye Başkanı Veli Gök, Eğirdir İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Armutoğlu, Şube müdürleri ve okul müdürleri katıldı. E-Sınav Salonunun açılışı sonrası bir konuşma yapan Isparta İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur, ''Eğirdir e-Sınav Merkezi Eğirdir'in yanı sıra çevre ilçelere de ciddi derecede bir destek olacak. Vatandaşlarımız burada sınava girecekler, sınav bittikten sonra da hemen sınav sonuçlarını dışarıdan öğrenebilecekler ayrıca bugün itibariyle inşallah BİLSEM açılış onayımız da geldi. Eğirdir BİLSEM'i de kazanmış oldu'' diye konuştu.

E-Sınav Merkezinin Eğirdir'e açılmasından dolayı memnuniyetini belirten Kaymakam Adem Çelik, "e-Sınav Merkezinin hem Eğirdir ilçemize hem de diğer çevre ilçelerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Çok güzel bir iş oldu. BİLSEM ile birlikte inşallah taçlandıracağız. Eğirdir ve diğer ilçelerimize çok fayda sağlayacak. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

E -sınav merkezinde öncelikli olarak Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri E sınav uygulaması, ilerleyen aşamalarda Kalfalık, Ustalık ve Usta Öğreticilik E sınav uygulamaları, Amatör Telsizcilik E Sınavı ve Açık Öğretim Sınavları gerçekleştirilecek. Eğirdir E-Sınav merkezi Eğirdir ilçesi başta olmak üzere Sütçüler, Gelendost, Aksu ilçelerinden gelecek kursiyerlere de hizmet verecek.