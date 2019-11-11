Eğirdir elması Şanlıurfa'daki Mehmetçik'e ulaştı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Fırat'ın doğusunda oluşturulmak istenen terör koridoruna yönelik, bir süre önce başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda görevli Mehmetçik'e Türkiye'deki her 4 elmadan birini üreten Eğirdir'den gönül desteği verildi.

'Komando Ocağı' olarak anılan Eğirdir ilçesine bağlı köylerden sağlanan yaklaşık 26 ton elma, harekatta görevli askerlere ulaştırıldı.

Eğirdir Kaymakamlığı ve Eğirdir Belediyesi'nin organizesi ile Eğirdir köylerinden sağlanan bin 917 kasa içerisindeki 26 ton elma, İlçe Özel İdare Müdürü Selim Müftüler ve belediye şirket müdürlerinden Ömer Yılmaz eşliğinde, kahraman askerlerimize ulaştırıldı.

Kendilerine verilen görevi başarıyla yerine getirdiklerini bildiren İlçe Özel İdare Müdürü Selim Müftüler, yaptığı açıklamada, "Elma dağıtımı gerçekleştirdiğimiz, Akçakale 7. Komando Tugayı, Akçakale 11. Komando Tugayı, Ceylanpınar 51. Komando Tugayı, Ceylanpınar 1. Komando Tugayı Komutanlarımız ve Tugaylarımızda görevli Mehmetçiğimizin göstermiş oldukları ilgiye, yemeklerini bizimle paylaşmalarına, yüzlerindeki kararlılık ve memnuniyete, ayrıca bu önemli emanetleri Mehmetçiğimize ulaştırılması görevini müdürlüğüme tevdi eden Eğirdir İlçe Kaymakamımız Adem Çelik ve Belediye Başkanım Veli Gök, belediyemiz şirket müdürlerinden Ömer Yılmaz, müdürlüğüm personelleri, elmaları bize teslim eden Eğirdir köylülerimiz, elma tüccarlarımız, kooperatiflerimiz ve köy muhtarlarımıza sonsuz teşekkürler" ifadelerini kullandı.