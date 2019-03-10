İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Eğirdir Elmaspor, kendi evinde Beşiktaş'a boyun eğdi: (2-3)

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) 1.

Lig Erkekler A Grubu'nda mücadele eden Eğirdir Elmaspor, ligin 24. haftasında kendi salon ve seyircisi önünde Beşiktaş'a 2-3'lük set skoruyla mağlup oldu.


Eğirdir Spor Salonu'nda bugün oynanan müsabakaya hızlı başlayan ev sahibi Eğirdir Elmaspor ilk seti 25-23 önde tamamlayarak set skorunu 1-0 yaptı.


İkinci sette de iyi oynayan Eğirdir Elmaspor elde ettiği 25-23'lük skorla durumu 2-0'a taşıdı.


Beşiktaş, üçüncü sette baskın bir oyun sergileyerek 16-25'lik skorla set saysını 2-1 yaptı.


Dördüncü sette oyundaki ağırlığını sürdüren siyah beyazlı takım, bu seti de 15-25 kazanarak set skorunda eşitliği sağladı.


Maçın kaderinin belirlendiği 5.sete gelindiğinde ise her iki takım da galibiyet için üstün bir perfons ortaya koymasına rağmen, konuk takım sette 10-15'lik skora ulaşarak, maça 2-3 kazanan taraf oldu.


Beşiktaşlı oyuncular maç sonrasında, deplasmandaki galibiyetlerini kutladılar.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.