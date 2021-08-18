Eğirdir Gölü çevresine 5 bin ardıç fidanı dikilecek

"Eğirdir Ardıç Gönüllüleri", ilk etapta göl çevresindeki 8 hektar alana 5 bin adet ardıç ağacı fidanı dikecek.

2021 yılı başlarında, çekirdek kadro ile çalışmalarına başlayan "Eğirdir Ardıç Gönüllüleri"nin projesi gerçekleşiyor.

Konu ile ilgili olarak Kaymakam Adem Çelik başkanlığında düzenlenen toplantıya, Belediye Başkanı Veli Gök, Eğirdir Meslek Yüksek Okulu Müdürü Öğretim Görevlisi Mustafa Gök, Eğirdir Ardıç Gönüllüleri topluluğunun kurucusu Prof. Dr. Eşref Adalı, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Rektör Danışmanı, Teknoloji Fakültesi, Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Görevlisi Doçent Doktor İsmail Serkan Ünce, Eğirdir Orman İşletme Müdürü Fevzi Ceylani katıldı.

Toplantıda proje ile ilgili bilgi veren Prof. Dr. Eşref Adalı, İstanbul'da 2021 yılı başlarında yaptıkları toplantıda, Eğirdir Gölünü çevreleyen dağların ağaçlandırılmasının gündeme geldiğini, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nin, hazırlanan ağaçlandırma projesini, sosyal sorumluluk projesi olarak kabul ettiğini, Orman İşletme Müdürlüğü işbirliği ile de gönüllülük esasına dayanan bu projenin gerçekleşme aşamasına geldiğini belirtti.

"ilk etap çalışması"

İleride, tüm Eğirdir Gölü çevresini ardıç ağaçlarıyla donatmayı amaçlayan Eğirdir Ardıç Gönüllüleri olarak, ilk etapta Eğirdir-Konya karayolu, Sorkuncak Köyü yol kavşağında (Baybuğan Mevkii) 8 hektar (80 dönüm) araziye 5 bin adet ardıç ağacı dikileceğini bildiren Prof. Dr. Eşref Adalı, ağaçlandırılacak alanın Eğirdir ve Yeşilada'dan rahatlıkla gözükebilecek bir yer olduğunu ifade etti.

"Benzeri projeler artsın"

Kaymakam Adem Çelik ise, ağaçların ve ormanlarımızın çok kıymetli olduğunu, dikilecek her ağacın çok değerli olduğunu söyleyerek "Bu projenin hazırlanmasından çok mutlu olduk, sivil bir girişimle, gönüllülük esasıyla ağaçların dikilecek olması bizleri mutlu etti. Son günlerde ülke genelinde yaşanan orman yangınları hepimizin vicdanını sızlattı. Benzeri projelerin devamını diliyorum" dedi.

Eğirdir Orman İşletme Müdürü Fevzi Ceylani'de, işletme olarak arazinin dikim hazırlıklarını yapacaklarını, ardıç fidanı temini ile dikimini, alanın çevresinin tel örgü ile çevrilmesi işlemini üstlendiklerini belirtti.