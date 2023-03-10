Eğirdir Gölü geçen yıla göre 54 santimetre daha düşük seviyede seyrediyor

Geçen yıl 7 Mart 2022 tarihinde yapılan ölçümde 915,45 metre olan Eğirdir Gölü su kotu, 2 Mart 2023 tarihinde yapılan ölçümde 914,91 metre olduğu görüldü.

'Yedi renkli göl' olarak bilinen, küresel ısınmaya bağlı olarak son yıllarda kuraklık ve bunun yanında kirlilik problemleri yaşayan Eğirdir Gölü'nün su seviyesindeki düşüş devam ediyor. Eğirdir ve Kovada Gölü Çevre Koruma Birliği (EKO-BİR) Müdürü Süleyman Can, suyun tasarruflu kullanılmasına dikkat çekti.

Eğirdir Gölü'nün son hali ile ilgili bir açıklama yapan EKO-BİR Müdürü Süleyman Can, "6 yıl öncesine kadar gölün alanı 482 metrekare alana sahipti. Ama şimdi 450 metrekare altına inmiş durumda. Kot seviyesinde de düşüş var. 2020 yılından itibaren göl ile ilgili ölçümler gerçekleştiriyoruz. 6 Aralık 2022 tarihinde gölün en düşük seviyeye ulaştığını gördük, 914,80 metre idi. 2 Mart 2023 tarihinde yapmış olduğumuz ölçümde de 914,91 metre olduğunu tespit ettik. 3 ayda 11 santimetre bir yükseliş meydana geldi. Bilindiği üzere dünyada küresel ısınma mevcut. Ciddi kuraklıklar meydana gelmekte. Eğirdir Gölü, tarımsal sulamada ve içme suyu olarak kullanılmaktadır. Vahşi sulamadan bir an önce vazgeçilmeli ve hemen kapalı sistem sulamaya geçilmeli. Vatandaşlarımız da kullanma ve içme sularını daha tasarruflu kullanmalı. Eğirdir Gölü giderek kıyı şeridinden uzaklaşıyor ve alanı daralmakta" dedi.