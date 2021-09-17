Eğirdir Gölü kenarındaki atık su deşarj borusu iptal edildi

TTKD Bilim Danışmanı Erol Kesici, çalışmalardan dolayı yetkililere teşekkür etti.

Türkiye Tabiatı Koruma Derneği Bilim Danışmanı (TTKD) Erol Kesici, 10 Eylül'de Eğirdir Gölü'ndeki Altınkum plajında kanalizasyon borusunun patlaması sonucu atık suyun göle karıştığını iddia ederek, yaşanan manzarayı görüntülemişti. Bu iddianın ardından Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, belediyenin kendilerine aktardığına göre terfi istasyonunda 15-20 dakikalık bir arıza meydana geldiğini, yapılan denetimlerde gölde herhangi bir kirlilik olmadığını ve göle doğrudan atık deşarjının yaşanmadığının tespit edildiğini açıklamıştı. Müdürlükten dün yapılan açıklamada, 14 Eylül'de İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından gölden alınan numunenin yönetmeliğe uygun olduğu bildirilmişti.

Bu gelişmelerin ardından Eğirdir Belediyesi, Altınkum plajı yanındaki iki mahallenin kanalizasyon atıklarının toplandığı terfi istasyonuna ait derin deşarj sisteminin plajdaki boru sistemini iptal etti. Ekipler, dozerle kazdıkları topraktan yaklaşık 1 metre uzunluğundaki boruyu çıkartarak, sistemi kullanılamaz hale getirdi.

“Yetkililere teşekkür ederim”

Türkiye Tabiatı Koruma Derneği Bilim Danışmanı Erol Kesici, atık su terfi istasyonunun iptal edilen boru sistemini görüntüleyerek, çalışmalardan dolayı yetkililere teşekkür etti. Kesici, “Temennimiz bu borunun tamamen iptal edilmesi, sergilenmesi ve halka duyurulmasıdır. Yetkililere bu borunun iptal edilmesiyle ilgili girişimlerinden dolayı öncelikle çok teşekkür ederim. 30 yılı aşkın süredir çok ilkel olan, insanın yaşamına kasteden ve katil borular olarak adlandırılan boruların yerlerinin tespit edilmesi ve iptal edilmesi çok önemlidir” dedi.